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Червяков Аристоклий Павлович

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Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Червяков Павел Никитич

Мать: Червякова Мария Амвросьевна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Куликова Лариса Аристоклевна

Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1907

Сын: Червяков Иван Аристоклевич

Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1910

Дочь: Червякова Мария Аристоклевна

Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Червякова Галина Аристоклевна

Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Червякова София Аристоклевна

Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Соломония Федоровна

Смерть
Неизвестно
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