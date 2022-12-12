Червяков Аристоклий Павлович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Куликова Лариса Аристоклевна
Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
18.06.1907
Сын: Червяков Иван Аристоклевич
Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
05.02.1910
Дочь: Червякова Мария Аристоклевна
Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Червякова Галина Аристоклевна
Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Червякова София Аристоклевна
Мать ребёнка: Червякова Соломония Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно