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Червяков Иван Аристоклевич

Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

18.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1907

Отец: Червяков Аристоклий Павлович

Мать: Червякова Соломония Федоровна

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Военная награда
05.12.1944
Награжден медалью "За оборону Советского Заполярья" 05.12.1944
Военная награда
09.05.1945
Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг." 09.05.1945.
Военная награда
07.09.1945
Награжден медалью "За отвагу" 07.09.1945.
Смерть
Неизвестно
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