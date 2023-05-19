Червяков Иван Аристоклевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1907
Военная награда
05.12.1944
Награжден медалью "За оборону Советского Заполярья" 05.12.1944
Военная награда
09.05.1945
Награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг." 09.05.1945.
Военная награда
07.09.1945
Награжден медалью "За отвагу" 07.09.1945.
Смерть
Неизвестно