Червякова Мария Амвросьевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Червякова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Червяков Аристоклий Павлович
Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич
Рождение ребёнка
29.05.1887
Дочь: Червякова Калиста Павловна
Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич
Рождение ребёнка
28.05.1891
Дочь: Червякова Кристина Павловна
Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно