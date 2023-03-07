Червякова Мария Амвросьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧервякова Мария Амвросьевна

Червякова Мария Амвросьевна

avatar

Место рождения

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Червякова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Червяков Аристоклий Павлович

Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Червяков Иван Павлович

Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1887

Дочь: Червякова Калиста Павловна

Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1891

Дочь: Червякова Кристина Павловна

Отец ребёнка: Червяков Павел Никитич

Каменное, Михайловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Павел Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close