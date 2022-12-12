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Корявов Андрей Агапович

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Место рождения

Зверково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Корявов Марк Андреевич

Мать ребёнка: Корявова Ксения Егоровна

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Корявов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Корявов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Корявова Ксения Егоровна

Зверково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корявова Ксения Егоровна

Смерть
Неизвестно
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