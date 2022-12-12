Корявов Андрей Агапович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Корявова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Корявов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Корявова Ксения Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корявова Ксения Егоровна
Смерть
Неизвестно