Ленин Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленин Александр Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: Ленина Анна Викторовна

Смерть
Неизвестно
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