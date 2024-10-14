Карелина Наталья Ивановна
женский, родилась 1706
умерла Неизвестно
Супруги
Карелин Иван Иванович1706 г.р.
Дети
Карелин Иван Иванович1731 г.р.
Карелин Филипп Иванович1741 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Карелина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Карелина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно