Карелина Наталья Ивановна 1706 — найти родственников по фамилии на Familio

Карелина Наталья Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1706

умерла Неизвестно

Супруги
Карелин Иван Иванович1706 г.р.
Дети
Карелин Иван Иванович1731 г.р.
Карелин Филипп Иванович1741 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карелин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Карелин Иван Иванович

Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Карелин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Карелин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Карелин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Карелина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Карелина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Карелин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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