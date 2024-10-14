Карелин Ефим Иванович 1751 — найти родственников по фамилии на Familio

Карелин Ефим Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1751

умер Неизвестно

Отец
Карелин Иван Иванович1706 г.р.
Мать
Карелина Наталья Ивановна1706 г.р.
Супруги
Карелина Василиса Артемьевна1754 г.р.
Дети
Карелин Андрей Ефимович1772 г.р.
Карелин Николай Ефимович1773 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Карелин Иван Иванович

Мать: Карелина Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карелина Василиса Артемьевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Карелин Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Карелина Василиса Артемьевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Карелин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Карелина Василиса Артемьевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Карелин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Карелина Василиса Артемьевна

Смерть
Неизвестно

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