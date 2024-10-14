Карелин Ефим Иванович
мужской, родился 1751
умер Неизвестно
ОтецКарелин Иван Иванович1706 г.р.
МатьКарелина Наталья Ивановна1706 г.р.
Супруги
Карелина Василиса Артемьевна1754 г.р.
Дети
Карелин Андрей Ефимович1772 г.р.
Карелин Николай Ефимович1773 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Карелин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Карелина Василиса Артемьевна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Карелина Василиса Артемьевна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Карелина Василиса Артемьевна
Смерть
Неизвестно