Рощина Екатерина Степановна Около 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Рощина Екатерина Степановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1834

умерла Неизвестно

Супруги
Рощин Василий ГавриловичОколо 1832 г.р.
Дети
Рощин Николай ВасильевичОколо 03.12.1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Василий Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Около 03.12.1856

Сын: Рощин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Рощин Василий Гаврилович

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

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