Рощина Екатерина Степановна
женский, родилась Около 1834
умерла Неизвестно
Супруги
Рощин Василий ГавриловичОколо 1832 г.р.
Дети
Рощин Николай ВасильевичОколо 03.12.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 03.12.1856
Отец ребёнка: Рощин Василий Гаврилович
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно