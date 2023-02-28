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Большаков Григорий Васильевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Большаков (однодворец) Василий Петрович

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Большаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Большакова Клавдия Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Большаков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Большакова Клавдия Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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