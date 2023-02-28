Большаков Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Большаков (однодворец) Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Большаков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Большакова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Большаков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Большакова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно