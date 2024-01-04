Коротаева Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1850
Сын: Коротаев Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Коротаев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1852
Сын: Коротаев Леонтий Терентьевич
Отец ребёнка: Коротаев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1854
Сын: Коротаев Омпатр Терентьевич
Отец ребёнка: Коротаев Терентий Васильевич
Смерть
Неизвестно