Коротаева Ирина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаева Ирина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротаев Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1850

Сын: Коротаев Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Коротаев Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1852

Сын: Коротаев Леонтий Терентьевич

Отец ребёнка: Коротаев Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1854

Сын: Коротаев Омпатр Терентьевич

Отец ребёнка: Коротаев Терентий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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