Коротаев Терентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Коротаев Василий Сафронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1850
Сын: Коротаев Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Коротаева Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
17.02.1852
Сын: Коротаев Леонтий Терентьевич
Мать ребёнка: Коротаева Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
28.03.1854
Сын: Коротаев Омпатр Терентьевич
Мать ребёнка: Коротаева Ирина Сидоровна
Смерть
Неизвестно