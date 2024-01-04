Коротаев Терентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротаев Терентий Васильевич

Коротаев Терентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Коротаев Василий Сафронович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротаева Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
25.06.1850

Сын: Коротаев Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Коротаева Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
17.02.1852

Сын: Коротаев Леонтий Терентьевич

Мать ребёнка: Коротаева Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
28.03.1854

Сын: Коротаев Омпатр Терентьевич

Мать ребёнка: Коротаева Ирина Сидоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.