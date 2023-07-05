Больман Валериан Казьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 28.07.1846
Дата смерти05.07.1913
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 28.07.1846
Бракосочетание
02.02.1868
Жена: Больман Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.07.1873
Сын: Больман Александр Валерианович
Мать ребёнка: Больман Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1875
Дочь: Анна Валериановна
Мать ребёнка: Больман Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Скрябина Екатерина Валериановна
Мать ребёнка: Больман Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.07.1913