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Больман Валериан Казьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 28.07.1846

Дата смерти

05.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 28.07.1846

Отец: Больман Казьма (Казимир) Казимирович

Мать: Больман Мария Ивановна

Бракосочетание
02.02.1868

Жена: Больман Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.07.1873

Сын: Больман Александр Валерианович

Мать ребёнка: Больман Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.1875

Дочь: Анна Валериановна

Мать ребёнка: Больман Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Скрябина Екатерина Валериановна

Мать ребёнка: Больман Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.07.1913
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