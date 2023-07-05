Больман Александр Валерианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольман Александр Валерианович

Больман Александр Валерианович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1873

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1873

Отец: Больман Валериан Казьмич

Мать: Больман Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Наталья Валериановна

Мать ребёнка: Больман Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
28.12.1905

Дочь: Варвара Валериановна

Мать ребёнка: Больман Евгения Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1925
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close