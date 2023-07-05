Больман Александр Валерианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1873
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1873
Отец: Больман Валериан Казьмич
Мать: Больман Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Наталья Валериановна
Мать ребёнка: Больман Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
28.12.1905
Дочь: Варвара Валериановна
Мать ребёнка: Больман Евгения Константиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1925