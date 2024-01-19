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Панжинский Антон Иванович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Панжинский Игнат Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Панжинский Иосиф Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Панжинский Илья Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Панжинский Евсевий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Панжинская Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1858
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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