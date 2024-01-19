Панжинский Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Панжинский Игнат Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Панжинский Иосиф Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Панжинский Илья Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Панжинский Евсевий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Панжинская Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1858