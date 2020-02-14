Воронина (Пашко) Светлана Мизайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1973
Дата смерти14.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.19
Дочь: Воронина Ольга Мизайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил
Рождение ребёнка
17.02.199
Дочь: Федосюк (Воронина) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Воронин Михаил
Рождение
11.12.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Михаил
Смерть
14.02.2020