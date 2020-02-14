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Воронина (Пашко) Светлана Мизайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1973

Дата смерти

14.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.19

Дочь: Воронина Ольга Мизайловна

Отец ребёнка: Воронин Михаил

Рождение ребёнка
17.02.199

Дочь: Федосюк (Воронина) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Воронин Михаил

Рождение
11.12.1973

Отец: Пашко Михаил Лукьич

Мать: Пашко (Дмитрук) Галина Алексеена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Михаил

Смерть
14.02.2020

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