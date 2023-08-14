Воронин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.19
Дочь: Воронина Ольга Мизайловна
Мать ребёнка: Воронина (Пашко) Светлана Мизайловна
Рождение ребёнка
17.02.199
Дочь: Федосюк (Воронина) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Воронина (Пашко) Светлана Мизайловна