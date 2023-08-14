Воронин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Пашко) Светлана Мизайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Пашко) Светлана Мизайловна

Рождение ребёнка
13.09.19

Дочь: Воронина Ольга Мизайловна

Мать ребёнка: Воронина (Пашко) Светлана Мизайловна

Рождение ребёнка
17.02.199

Дочь: Федосюк (Воронина) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Воронина (Пашко) Светлана Мизайловна

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