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Комиссаров Николай Николаевич

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Место рождения

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

28.11.1937

Дата смерти

01.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.07.1962

Дочь: Комиссарова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Комиссарова Галина Максимовна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
01.10.2013
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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