Комиссаров Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1937
Дата смерти01.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1962
Дочь: Комиссарова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Комиссарова Галина Максимовна
Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
01.10.2013
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край