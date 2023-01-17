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Комиссарова Галина Максимовна

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Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

12.10.1941

Дата смерти

25.07.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.07.1962

Дочь: Комиссарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Комиссаров Николай Николаевич

Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
25.07.1989
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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