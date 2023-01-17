Комиссарова Галина Максимовна
Место рождения
Дата рождения12.10.1941
Дата смерти25.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1962
Дочь: Комиссарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Комиссаров Николай Николаевич
Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
25.07.1989
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край