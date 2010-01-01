Дворцова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворцова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Серебрякова Матрена Максимовна

Отец ребёнка: Дворцов Максим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворцов Иван Максимович

Отец ребёнка: Дворцов Максим Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворцов Максим Ильич

Смерть
Неизвестно
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