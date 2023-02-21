Дворцов Максим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дворцов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Серебрякова Матрена Максимовна
Мать ребёнка: Дворцова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дворцова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дворцова Акулина
Смерть
Неизвестно