Дворцов Максим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворцов Максим Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дворцов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Серебрякова Матрена Максимовна

Мать ребёнка: Дворцова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворцов Иван Максимович

Мать ребёнка: Дворцова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворцова Акулина

Смерть
Неизвестно
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