Брень (Жгун) Васса Романовна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Жгун Роман Матвеевич
Мать: Жгун Прасковья Корнеевна
Бракосочетание
10.01.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1900 ст.
Дочь: Брень Варвара Капитоновна
Отец ребёнка: Брень Капитон Григорьевич
Рождение ребёнка
17.11.1902 ст.
Дочь: Брень Екатерина Капитоновна
Отец ребёнка: Брень Капитон Григорьевич
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.
Сын: Брень Александр Капитонович
Отец ребёнка: Брень Капитон Григорьевич
Смерть
Неизвестно