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Брень (Жгун) Васса Романовна

Место рождения

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Жгун Роман Матвеевич

Мать: Жгун Прасковья Корнеевна

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.01.1900 ст.

Муж: Брень Капитон Григорьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1900 ст.

Дочь: Брень Варвара Капитоновна

Отец ребёнка: Брень Капитон Григорьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1902 ст.

Дочь: Брень Екатерина Капитоновна

Отец ребёнка: Брень Капитон Григорьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1904 ст.

Сын: Брень Александр Капитонович

Отец ребёнка: Брень Капитон Григорьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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