Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1829
Сын: Колосов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Колосов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Колосов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Колосов Евдоким Александрович
Отец ребёнка: Колосов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Колосов Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малая Княжая Пронинской волости
Смерть
Неизвестно