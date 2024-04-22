Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Колосов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Колосов Александр Яковлевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Колосов Александр Яковлевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колосов Евдоким Александрович

Отец ребёнка: Колосов Александр Яковлевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Колосов Александр Яковлевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Александр Яковлевич

д. Малая Княжая Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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