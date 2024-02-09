Колосов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Колосов Яков Давыдович
Мать: Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Колосов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Колосов Евдоким Александрович
Мать ребёнка: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
д. Малая Княжая Пронинской волости
Смерть
Неизвестно