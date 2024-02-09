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Колосов Александр Яковлевич

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Колосов Яков Давыдович

Мать: Акилина Васильевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Колосов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колосов Евдоким Александрович

Мать ребёнка: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Алемпиада (Олимпиада) Андреевна

д. Малая Княжая Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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