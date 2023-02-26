Самуил Прокопов
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения1759
Дата смерти31.05.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Прокопий Никифоров
Мать: Наталия Михайлова
д.Цурково
Рождение ребёнка
25.05.1795
Дочь: Феодосия Самуйлова
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева
д.Цурково
Бракосочетание
06.07.1802
Жена: Стефанида Наумова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Лаврентиева
Смерть
31.05.1808
д.Цурково