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Самуил Прокопов

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

1759

Дата смерти

31.05.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Прокопий Никифоров

Мать: Наталия Михайлова

д.Цурково
Рождение ребёнка
25.05.1795

Дочь: Феодосия Самуйлова

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентиева

д.Цурково
Бракосочетание
06.07.1802

Жена: Стефанида Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Лаврентиева

Смерть
31.05.1808
д.Цурково
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