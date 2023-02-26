Стефанида Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.
До 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1789

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
25.01.1799

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов

д.Хотеево
Бракосочетание
06.07.1802

Муж: Самуил Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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