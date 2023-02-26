Стефанида Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1789
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
25.01.1799
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Стефанов
д.Хотеево
Бракосочетание
06.07.1802
Муж: Самуил Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Стефанов
Смерть
Неизвестно