Петров Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Петрова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Петрова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Агапия Афанасьевна

Мать ребёнка: Петрова Дарья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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