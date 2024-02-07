Петров Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Петрова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Петрова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Агапия Афанасьевна
Мать ребёнка: Петрова Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно