Петрова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Петрова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Петров Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Агапия Афанасьевна
Отец ребёнка: Петров Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Афанасий
Смерть
Неизвестно