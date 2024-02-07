Петрова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Дарья Николаевна

Петрова Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Петрова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Петров Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Антоний Фотеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Агапия Афанасьевна

Отец ребёнка: Петров Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Афанасий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close