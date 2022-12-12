Филатов Степан Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Филатов Евдоким Антонович
Мать: Филатова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Филатов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Филатова Домна Герасимовна
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно