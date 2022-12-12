Филатов Степан Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Степан Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Филатов Евдоким Антонович

Мать: Филатова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Филатов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Филатова Домна Герасимовна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Домна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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