Филатова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Филатов Степан Евдокимович
Отец ребёнка: Филатов Евдоким Антонович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Филатова Авдотья Евдокимовна
Отец ребёнка: Филатов Евдоким Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834