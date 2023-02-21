Филатова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Филатов Степан Евдокимович

Отец ребёнка: Филатов Евдоким Антонович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Филатова Авдотья Евдокимовна

Отец ребёнка: Филатов Евдоким Антонович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Евдоким Антонович

Смерть
После 1834
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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