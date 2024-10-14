Вертлюгова Авдотья Васильевна 1753 — найти родственников по фамилии на Familio

Вертлюгова Авдотья Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1753

умерла До 1816

Супруги
Вертлюгов Андрей Васильевич1748 г.р.
Дети
Вертлюгов Василий Андреевич1783 г.р.
(Вертлюгова) Анна Андреевна1786 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертлюгов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Вертлюгов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Вертлюгов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Вертлюгова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вертлюгов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Вертлюгова) Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Вертлюгов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вертлюгов Прохор Андреевич

Отец ребёнка: Вертлюгов Андрей Васильевич

Смерть
До 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.