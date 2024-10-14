Вертлюгова Авдотья Васильевна
женский, родилась 1753
умерла До 1816
Супруги
Вертлюгов Андрей Васильевич1748 г.р.
Дети
Вертлюгов Василий Андреевич1783 г.р.
(Вертлюгова) Анна Андреевна1786 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Вертлюгов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Вертлюгов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Вертлюгова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вертлюгов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Вертлюгова) Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Вертлюгов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вертлюгов Прохор Андреевич
Отец ребёнка: Вертлюгов Андрей Васильевич
Смерть
До 1816