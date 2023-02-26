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Анисия (Анисимова)

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Место рождения

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: Филипп

Мать: не указана

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1797

Муж: Алексей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1800

Дочь: Фёкла Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
25.10.1801

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1806

Сын: Дометий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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