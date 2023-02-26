Анисия (Анисимова)
Место рожденияд.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: Филипп
Мать: не указана
д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1797
Муж: Алексей Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1800
Дочь: Фёкла Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
25.10.1801
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1806
Сын: Дометий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно