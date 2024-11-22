Врангель Мария Николаевна 12.03.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Врангель Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.03.1895, Терпилицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

умерла Неизвестно

Мать
Врангель (Скарятина) Мария Владимировна04.08.1874 г.р.
Отец
Фон Врангель Николай Александрович15.08.1869 г.р.
Супруги
Боровой Генрик НаполеонНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1895

Отец: Фон Врангель Николай Александрович

Мать: Врангель (Скарятина) Мария Владимировна

Терпилицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
12.10.1916

Муж: Боровой Генрик Наполеон

Смерть
Неизвестно

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