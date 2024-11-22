Врангель Мария Николаевна
женский, родилась 12.03.1895, Терпилицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
умерла Неизвестно
МатьВрангель (Скарятина) Мария Владимировна04.08.1874 г.р.
ОтецФон Врангель Николай Александрович15.08.1869 г.р.
Супруги
Боровой Генрик НаполеонНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1895
Терпилицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
12.10.1916
Смерть
Неизвестно