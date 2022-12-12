деревня Терпилицы, деревня Терпилицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Терпилицы

Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4989Терпилицы, мыза вл.при колодце.484851919
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4990Терпилицы, д. вл.при колодце.4848154854
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Врудская волость
Терпилицы д.503 стан26153 участок45станция Волосово.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район
25685Терпилицыдеревня59°29'29°22'O-35-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Терпилицкое сельское поселение
41606444101д Терпилицыдеревня
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