Баяндин Харитон Макарович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Баяндин Макар Михеевич
Мать: Дарья Терентьевна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Варфоломеевна
Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Баяндина Елена Харитоновна
Мать ребёнка: Мелания Варфоломеевна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Военная служба
С 1855 по Неизвестно
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно