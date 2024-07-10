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Баяндин Харитон Макарович

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Баяндин Макар Михеевич

Мать: Дарья Терентьевна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Варфоломеевна

Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Баяндина Елена Харитоновна

Мать ребёнка: Мелания Варфоломеевна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Военная служба
С 1855 по Неизвестно
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно

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