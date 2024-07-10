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Мелания Варфоломеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

С 1850 по 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Харитон Макарович

Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Баяндина Елена Харитоновна

Отец ребёнка: Баяндин Харитон Макарович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
С 1850 по 1858
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
в ревизии нет - Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)

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