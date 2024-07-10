Мелания Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиС 1850 по 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Баяндина Елена Харитоновна
Отец ребёнка: Баяндин Харитон Макарович
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
С 1850 по 1858
в ревизии нет - Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)