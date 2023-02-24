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Покшайка
Покшайка
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1718
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Захарка Кердяшев
1666 г.р.
Мать
Аварка Кармаева
1681 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец:
Захарка Кердяшев
Мать:
Аварка Кармаева
Смерть
Неизвестно
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