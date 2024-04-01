Bailey (Burke) Ellen
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти01.12.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.04.1883
Муж: Bailey Patrick
Рождение ребёнка
25.06.1884
Дочь: Hyland (Bailey) Bridget (Bride)
Отец ребёнка: Bailey Patrick
Рождение ребёнка
07.06.1886
Сын: Bailey James F
Отец ребёнка: Bailey Patrick
Рождение ребёнка
05.05.1888
Сын: Bailey David Peter
Отец ребёнка: Bailey Patrick
Рождение ребёнка
25.12.1889
Дочь: Bailey (Bailey) Mary
Отец ребёнка: Bailey Patrick
Рождение ребёнка
07.03.1893
Сын: Bailey Patrick J.
Отец ребёнка: Bailey Patrick
Рождение ребёнка
13.04.1895
Отец ребёнка: Bailey Patrick
Рождение ребёнка
29.04.1899
Дочь: Bromet (Bailey) Ellen Nellie
Отец ребёнка: Bailey Patrick
Смерть
01.12.1922