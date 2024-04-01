Bailey (Burke) Ellen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bailey (Burke) Ellen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

01.12.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

1884 г.р.
1886 г.р.
1888 г.р.
1889 г.р.
1893 г.р.
1895 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.04.1883

Муж: Bailey Patrick

Рождение ребёнка
25.06.1884

Дочь: Hyland (Bailey) Bridget (Bride)

Отец ребёнка: Bailey Patrick

Рождение ребёнка
07.06.1886

Сын: Bailey James F

Отец ребёнка: Bailey Patrick

Рождение ребёнка
05.05.1888

Сын: Bailey David Peter

Отец ребёнка: Bailey Patrick

Рождение ребёнка
25.12.1889

Дочь: Bailey (Bailey) Mary

Отец ребёнка: Bailey Patrick

Рождение ребёнка
07.03.1893

Сын: Bailey Patrick J.

Отец ребёнка: Bailey Patrick

Рождение ребёнка
13.04.1895

Сын: Bailey William Joseph

Отец ребёнка: Bailey Patrick

Рождение ребёнка
29.04.1899

Дочь: Bromet (Bailey) Ellen Nellie

Отец ребёнка: Bailey Patrick

Смерть
01.12.1922

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