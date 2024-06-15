Плюшка (Плющенко) Андрей Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1824 ст.
Дата смерти05.04.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1824 ст.
Крещение
05.07.1824 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
21.04.1848 ст.
Дочь: Плюшка Александра Андреевна
Мать ребёнка: Плюшка Козак Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Плюшка Иульяния Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1852 ст.
Дочь: Плюшка Елена Андреевна
Мать ребёнка: Плюшка Козак Мария Антоновна
Рождение ребёнка
01.06.1856 ст.
Дочь: Плюшка Елена Андреевна
Мать ребёнка: Плюшка Козак Мария Антоновна
Смерть
05.04.1873 ст.
от чахотки
Похороны
07.04.1873 ст.
Михайловская церковь