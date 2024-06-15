Плюшка (Плющенко) Андрей Онуфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюшка (Плющенко) Андрей Онуфриевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

04.07.1824 ст.

Дата смерти

05.04.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1824 ст.

Отец: Плющенко Онуфрий Федорович

Мать: Плющенко (Нигриз) Феодосия Кирилловна

Погребище, Вінницька область
Крещение
05.07.1824 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
До 1848

Жена: Плюшка Козак Мария Антоновна

Рождение ребёнка
21.04.1848 ст.

Дочь: Плюшка Александра Андреевна

Мать ребёнка: Плюшка Козак Мария Антоновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Плюшка Иульяния Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1852 ст.

Дочь: Плюшка Елена Андреевна

Мать ребёнка: Плюшка Козак Мария Антоновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.06.1856 ст.

Дочь: Плюшка Елена Андреевна

Мать ребёнка: Плюшка Козак Мария Антоновна

Погребище, Вінницька область
Смерть
05.04.1873 ст.
Погребище, Вінницька область
от чахотки
Похороны
07.04.1873 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь

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