Плющенко (Нигриз) Феодосия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти11.12.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1806 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Плющенко Варвара Онуфриевна
Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович
Рождение ребёнка
16.04.1810 ст.
Дочь: Плющенко Ирина Онуфриевна
Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович
Рождение ребёнка
12.06.1813 ст.
Сын: Плюшка (Плющенко) Онуфрий Онуфриевич
Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович
Рождение ребёнка
08.03.1817 ст.
Сын: Плюшка (Плющенко) Филион (Феофилакт) Онуфриевич
Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Плюшка (Плющенко) Кондрат Онуфриевич
Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович
Рождение ребёнка
04.07.1824 ст.
Сын: Плюшка (Плющенко) Андрей Онуфриевич
Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович
Рождение ребёнка
23.01.1828 ст.
Сын: Плюшка (Плющенко) Клим (Климент) Онуфриевич
Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович
Смерть
11.12.1855 ст.
Похороны
13.12.1855 ст.
Успенская церковь