Плющенко (Нигриз) Феодосия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плющенко (Нигриз) Феодосия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

11.12.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1806 ст.

Муж: Плющенко Онуфрий Федорович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Плющенко Варвара Онуфриевна

Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович

Рождение ребёнка
16.04.1810 ст.

Дочь: Плющенко Ирина Онуфриевна

Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.06.1813 ст.

Сын: Плюшка (Плющенко) Онуфрий Онуфриевич

Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.03.1817 ст.

Сын: Плюшка (Плющенко) Филион (Феофилакт) Онуфриевич

Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Плюшка (Плющенко) Кондрат Онуфриевич

Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович

Рождение ребёнка
04.07.1824 ст.

Сын: Плюшка (Плющенко) Андрей Онуфриевич

Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.01.1828 ст.

Сын: Плюшка (Плющенко) Клим (Климент) Онуфриевич

Отец ребёнка: Плющенко Онуфрий Федорович

Погребище, Вінницька область
Смерть
11.12.1855 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
13.12.1855 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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