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Макар Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

08.08.1734

Пол

Мужской

Отец

1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Герасим Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1725

Сын: Феодул Макарович

Мать ребёнка: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Похороны
08.08.1734
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1734
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
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