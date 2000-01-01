Макар Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти08.08.1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Герасим Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1725
Сын: Феодул Макарович
Мать ребёнка: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Похороны
08.08.1734
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1734
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя