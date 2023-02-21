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Феодул Макарович

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Место рождения

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.07.1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1725

Отец: Макар Герасимович

Мать: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
19.07.1725
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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