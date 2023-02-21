Феодул Макарович
Место рожденияЛебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения19.07.1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1725
Отец: Макар Герасимович
Мать: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
19.07.1725
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно