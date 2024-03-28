Корчагин Александр Александрович ?.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагин Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.08.1936, Москва, город федерального значения Москва

умер ?.06.2013, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Корчагин Александр Александрович1910 г.р.
Мать
Корчагина (Голицына) Галина Григорьевна24.05.1905 г.р.
Дети
Голицын (Корчагин) Алексей АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1936

Отец: Корчагин Александр Александрович

Мать: Корчагина (Голицына) Галина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын (Корчагин) Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
?.06.2013
Москва, город федерального значения Москва

Остановка сердца

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