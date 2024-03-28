Корчагин Александр Александрович
мужской, родился ?.08.1936, Москва, город федерального значения Москва
умер ?.06.2013, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКорчагин Александр Александрович1910 г.р.
МатьКорчагина (Голицына) Галина Григорьевна24.05.1905 г.р.
Дети
Голицын (Корчагин) Алексей АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голицын (Корчагин) Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.06.2013