Елисеева Ксения Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеева Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Яков

Отец ребёнка: Елисеев Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елисеева) Агапия

Отец ребёнка: Елисеев Гаврила

Рождение ребёнка
16.07.1879

Дочь: Абзянова Марина

Отец ребёнка: Елисеев Гаврила

Смерть
Неизвестно

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