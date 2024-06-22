Елисеев Гаврила Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеев Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Яков

Мать ребёнка: Елисеева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елисеева) Агапия

Мать ребёнка: Елисеева Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой солдат
Рождение ребёнка
16.07.1879

Дочь: Абзянова Марина

Мать ребёнка: Елисеева Ксения

Смерть
Неизвестно

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