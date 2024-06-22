Елисеев Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Яков
Мать ребёнка: Елисеева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Елисеева) Агапия
Мать ребёнка: Елисеева Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
Рядовой солдат
Рождение ребёнка
16.07.1879
Дочь: Абзянова Марина
Мать ребёнка: Елисеева Ксения
Смерть
Неизвестно