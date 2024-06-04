Бакулина (Хоробрых) Васса Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Хоробрых) Васса Никитина

Место рождения

дер. Лютовская, Подрельская волость, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Алексей Демидов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Бакулина) Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Бакулин Алексей Демидов

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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