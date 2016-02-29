Аристова (Гаврилова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Гаврилова) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1924

Дата смерти

29.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1924

Отец: Гаврилов Николай

Мать: Гаврилова Анфиса Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Борис Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Аокадий Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Аристов Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: Аристов Аокадий Николаевич

Смерть
29.02.2016

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