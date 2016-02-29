Аристова (Гаврилова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1924
Дата смерти29.02.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1924
Отец: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1949
Сын: Аристов Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Аристов Аокадий Николаевич
Смерть
29.02.2016