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Васса Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

23.03.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Андрей

Мать: ?

Бракосочетание
22.10.1794

Муж: Яков Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1795

Сын: Изот (Зотик) Яковлев

Отец ребёнка: Яков Прокопиев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1798

Сын: Лазарь Яковлев

Отец ребёнка: Яков Прокопиев

д.Цурково
Рождение ребёнка
23.09.1801

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Прокопиев

д.Цурково
Рождение ребёнка
07.09.1807

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Прокопиев

д.Цурково
Смерть
23.03.1835
д.Цурково
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