Васса Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смерти23.03.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1794
Муж: Яков Прокопиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1795
Сын: Изот (Зотик) Яковлев
Отец ребёнка: Яков Прокопиев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1798
Сын: Лазарь Яковлев
Отец ребёнка: Яков Прокопиев
д.Цурково
Рождение ребёнка
23.09.1801
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Прокопиев
д.Цурково
Рождение ребёнка
07.09.1807
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Прокопиев
д.Цурково
Смерть
23.03.1835
д.Цурково