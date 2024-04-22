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Асанов Герасим Николаев

Место рождения

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Асанов Николай Терентев

Мать: не указана

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207
Бракосочетание
05.02.1886 ст.

Жена: Асанова Анна Евфимова

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Поручители: По жениху д. Верх Култыма Федор Григорьев Скачков и Акакий Сафронов Русинов По невесте д. Дубовой Радион Константинов Асанов ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1887 ст.

Сын: Асанов Афанасий Герасимов

Мать ребёнка: Асанова Анна Евфимова

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 252 Восприемник д. Саи Иван Прокопьев Михайлов
Рождение ребёнка
16.04.1888 ст.

Дочь: Асанова Ирина Герасимова

Мать ребёнка: Асанова Анна Евфимова

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 16 Восприемник д. Верх-Култыма солдатская жена Мясникова Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.

Сын: Асанов Василий Герасимов

Мать ребёнка: Асанова Анна Евфимова

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 108 Восприемник д. Бражники Бражников Дмитрий Михайлов
Восприемник
11.09.1894 ст.
Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 276 Восприемник у "Сажинского прихода деревни Шоховой Крестьянской девки Фекла Григорьева Конькова"
Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Жена: Асанова Стефанида Нестерова

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 78 Поручители: По жениху с. Покровского Иоанн Васильев Тетюев и Николай Ефимов Окунев По невесте Косма Григорьев "Кондратьев" и д. В... Показать все
Смерть
Неизвестно
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