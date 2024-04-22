Асанов Герасим Николаев
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1868 ст.
Отец: Асанов Николай Терентев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207
Бракосочетание
05.02.1886 ст.
Жена: Асанова Анна Евфимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Поручители: По жениху д. Верх Култыма Федор Григорьев Скачков и Акакий Сафронов Русинов По невесте д. Дубовой Радион Константинов Асанов ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1887 ст.
Сын: Асанов Афанасий Герасимов
Мать ребёнка: Асанова Анна Евфимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 252 Восприемник д. Саи Иван Прокопьев Михайлов
Рождение ребёнка
16.04.1888 ст.
Дочь: Асанова Ирина Герасимова
Мать ребёнка: Асанова Анна Евфимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 16 Восприемник д. Верх-Култыма солдатская жена Мясникова Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.
Мать ребёнка: Асанова Анна Евфимова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 108 Восприемник д. Бражники Бражников Дмитрий Михайлов
Восприемник
11.09.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 276 Восприемник у "Сажинского прихода деревни Шоховой Крестьянской девки Фекла Григорьева Конькова"
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 98 Стр. 78 Поручители: По жениху с. Покровского Иоанн Васильев Тетюев и Николай Ефимов Окунев По невесте Косма Григорьев "Кондратьев" и д. В... Показать все
Смерть
Неизвестно