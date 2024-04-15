Асанов Николай Терентев
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Асанов Терентий Степанов
Мать: Асанова Марфа Егорова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Марфа Данилова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 295
Рождение ребёнка
1868 ст.
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207
Бракосочетание
13.01.1892 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 48 Поручители: По жениху д. Вязовки Василий Иванов и Андрей Васильев Печькин По невесте д. Пуздрино Макар Ефимов Пономрев и Степан С... Показать все
Смерть
Неизвестно