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Асанов Николай Терентев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Асанов Терентий Степанов

Мать: Асанова Марфа Егорова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Марфа Данилова

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 295
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Асанов Герасим Николаев

Мать ребёнка: не указана

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 207
Бракосочетание
13.01.1892 ст.

Жена: Асанова (Пономарева) Елена Ефимова

Вязовка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 48 Поручители: По жениху д. Вязовки Василий Иванов и Андрей Васильев Печькин По невесте д. Пуздрино Макар Ефимов Пономрев и Степан С... Показать все
Смерть
Неизвестно

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