Бабушкина (Гишаева) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Гишаев Василий Липатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бабушкин Генадий Григорьевич
Отец ребёнка: Бабушкин Григорий
Рождение ребёнка
31.05.1937
Сын: Бабушкин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Бабушкин Григорий
Рождение ребёнка
1944
Сын: Бабушкин Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Бабушкин Григорий
Рождение ребёнка
17.12.1946
Дочь: Бабушкина Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Бабушкин Григорий
Смерть
Неизвестно