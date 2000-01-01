Бабушкина (Гишаева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Гишаева) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гишаев Василий Липатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бабушкин Генадий Григорьевич

Отец ребёнка: Бабушкин Григорий

Рождение ребёнка
31.05.1937

Сын: Бабушкин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Бабушкин Григорий

Рождение ребёнка
1944

Сын: Бабушкин Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Бабушкин Григорий

Рождение ребёнка
17.12.1946

Дочь: Бабушкина Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Бабушкин Григорий

Смерть
Неизвестно
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